Un dimanche pour plonger dans le monde numérique Dimanche 27 novembre, 14h00

Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Venez vous initier à la programmation et relever des challenges en famille à la Médiathèque avec : – De 14h à 16h : un atelier pour découvrir de manière ludique les bases de la programmation avec Scratch. Pour les 9-13 ans. – De 16h à 18h : des jeux de société pour tester vos connaissances sur des thématiques variées : téléphonie, jeux vidéos, réseaux sociaux… Pour adultes et enfants à partir de 13 ans. Entrée libre et gratuite. A noter : Tous les espaces et les services sont accessibles de 14h à 18h.

