Forêt Mercredi 23 novembre, 16h30 Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre

Spectacle jeune public en français et Langue des Signes Française Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 La forêt millénaire où vit le loup, en harmonie avec les élements et les autres animaux, est menacée. Il doit partir pour trouver une autre forêt, rencontrer d’autres amis. Un spectacle en français et Langue des Signes Française destiné aussi bien aux enfants sourds qu’entendants avec des sons, des vibrations et du visuel. A partir de 3 ans. Durée : 40 min. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

