Les contes du Blaireau Médiathèque La Grand-Plage, 19 novembre 2022, Roubaix. Les contes du Blaireau Samedi 19 novembre, 16h00 Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre

Le mythe de Demeter Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Comment expliquer l’alternance des saisons ? Pour les anciens grecs, les phénomènes naturels trouvaient des explications dans les comportement des Dieux. Dans une atmosphère de paisible chaumière, retrouvez un moment de contes avec les grands récits du patrimoine. Les contes sont racontés mais aussi illustrés à l’aide d’objets. A partir de 6 ans.

