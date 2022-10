Comment communiquent les oiseaux ? Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Comment communiquent les oiseaux ? Samedi 19 novembre, 15h00

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Vous êtes-vous déjà glissé un instant dans la tête d’un oiseau ? Plumage, chant, communication… : une conférence pour changer d’angle de vue sur le monde des oiseaux. Une proposition de Sarah Pischiutta, directrice du GON (Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord). A partir de 11 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles

