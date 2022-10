L’industrie à Roubaix de 1913 à 1923 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 La Société d’Emulation de Roubaix vous propose de suivre la présentation illustrée de Pierre Ketels, historien, enseignant, contributeur à la revue Gens et Pierres de Roubaix. Cette intervention sera consacrée à une période contrastée et cruciale de l’histoire économique de la ville, de la chute au redressement de l’industrie roubaisienne. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

