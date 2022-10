Retouche Photo : créer un collage numérique Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Retouche Photo : créer un collage numérique Médiathèque La Grand-Plage, 19 novembre 2022, Roubaix. Retouche Photo : créer un collage numérique Samedi 19 novembre, 10h00 Médiathèque La Grand-Plage

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Initiez-vous à la retouche photo avec le logiciel libre Gimp. Vous créerez un collage numérique à partir d’images issues de la Bn-R, notre bibliothèque patrimoniale numérique. Atelier en 2 séances (19/11 et 26/11). > S’inscrire en ligne

