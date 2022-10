Nature curieuse : Un siècle pour les oiseaux Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nature curieuse : Un siècle pour les oiseaux Médiathèque La Grand-Plage, 18 novembre 2022, Roubaix. Nature curieuse : Un siècle pour les oiseaux Vendredi 18 novembre, 18h30 Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ciné-débat Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Le film « Un siècle pour les oiseaux » vous dévoilera l’histoire de la Ligue pour la Protection des Oiseaux depuis sa création en 1912. La projection sera suivie d’un échange avec des membres de la LPO du Nord, du GON (Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais) et de l’association Astuce. Dans le cadre du Mois du film documentaire. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:30:00+01:00

2022-11-18T20:15:00+01:00 LPO

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Nature curieuse : Un siècle pour les oiseaux Médiathèque La Grand-Plage 2022-11-18 was last modified: by Nature curieuse : Un siècle pour les oiseaux Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 18 novembre 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord