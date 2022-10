Un dimanche nature Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Un dimanche nature Médiathèque La Grand-Plage, 13 novembre 2022, Roubaix. Un dimanche nature Dimanche 13 novembre, 14h30 Médiathèque La Grand-Plage

Sur inscription pour l’atelier lacto-fermentation. Entrée libre et gratuite pour « Légumes de saison à l’encre et au pinceau ».

Croquer les légumes Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.mieline.com/ »}, {« link »: « https://lanehilare.fr/ »}, {« link »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/dimanche-nature-croquer-legumes-sinscrire »}]

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Dessinés ou peints ou encore mis en bocaux, les légumes sont à l’honneur à la Médiathèque avec : De 14h30 à 17h30 : un atelier lacto-fermentation animé par André Vanderlynden en partenariat avec Miéline et avec le soutien de l’Ane hilare.

> Sur inscription en ligne – Chaque participant repartira avec un bocal de légumes. De 15h30 à 17h30 : un atelier « Légumes de saison à l’encre et au pinceau » animé par Valérie Robbe. A partir de 6 ans. Entrée libre et gratuite. A noter : Tous les espaces et les services sont accessibles de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T14:30:00+01:00

2022-11-13T17:30:00+01:00 ©Michi-Nordlicht

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Un dimanche nature Médiathèque La Grand-Plage 2022-11-13 was last modified: by Un dimanche nature Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 13 novembre 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord