Veillée musicale Samedi 12 novembre, 18h00 Médiathèque La Grand-Plage

Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord

Quelques notes de musique sur la guitare, quelques ritournelles à reprendre en choeur. Venez savourer un dépaysement enchanteur avec Karim, ses chansons et ses instruments. Un doux moment à partager en famille dès 18 mois.

2022-11-12T18:00:00+01:00

