Traqueurs d’infox : venez mener l’enquête ! Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Traqueurs d’infox : venez mener l’enquête ! Médiathèque La Grand-Plage, 4 novembre 2022, Roubaix. Traqueurs d’infox : venez mener l’enquête ! Vendredi 4 novembre, 15h00 Médiathèque La Grand-Plage

Sur inscription

Escape Game Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/escape-game-traqueurs-dinfox-venez-mener-lenquete-sinscrire »}]

https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 Pour résoudre les énigmes qui vous attendent, vous devrez faire preuve de curiosité, d’inventivité et mettre en commun toutes vos observations. A vous de déjouer les fausses informations ! Nous prendrons ensuite le temps de débriefer cette expérience ensemble et de vous révéler les coulisses du jeu. À partir de 13 ans. Durée : 1h30 > S’inscrire en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T15:00:00+01:00

2022-11-04T16:30:00+01:00 © Gerd Altmann

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Traqueurs d’infox : venez mener l’enquête ! Médiathèque La Grand-Plage 2022-11-04 was last modified: by Traqueurs d’infox : venez mener l’enquête ! Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 4 novembre 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord