Atelier La Fabrik « carte de voeux » médiathèque La Ferté Macé, 4 janvier 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 15:00:00

fin : 2024-01-04

Confection de carte de vœux

venez passer un moment convivial en ce début d’année ! à votre disposition, des idées pour nourrir votre imaginaire, du matériel varié pour créer et une boisson chaude pour vous réchauffer

Public dès 5 ans accompagné d’un adulte

gratuit

sur inscription.

médiathèque rue St Denis

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Flers agglo