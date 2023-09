Spectacle « Contes venteux pour petites oreilles tourbillonnantes » médiathèque La Ferté Macé, 4 novembre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Spectacle avec Marion Motte et Loraine Ollagnier – dès 3 ans

Ça crisse sous nos souliers, ça siffle à nos oreilles ! Le vent emporte les feuilles colorées et devant nos yeux un ballet de couleurs prend vie… De quoi nous donner envie de pousser jusqu’au bout du chemin pour dire au revoir à l’été, cueillir des colchiques et glaner quelques derniers grains de blé. Le vent peut bien souffler à décorner les boeufs, dans nos têtes c’est la moulinette à histoires qui s’active : de balade à dos de nuages en cache-cache forestier, l’automne nous réserve plusieurs surprises !.

2023-11-04 16:00:00

médiathèque

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Show with Marion Motte and Loraine Ollagnier ? from age 3

It crunches under our shoes, it whistles in our ears! The wind blows away the colorful leaves, and before our eyes a ballet of colors comes to life? It’s enough to make us want to push on to the end of the road to say goodbye to summer, pick colchicums and glean a few last grains of wheat. The wind may be blowing like an ox, but in our heads, the story mill is busy: from cloud-riding to forest hide-and-seek, autumn has many surprises in store!

Espectáculo con Marion Motte y Loraine Ollagnier ? a partir de 3 años

Cruje bajo nuestros zapatos y silba en nuestros oídos El viento se lleva las hojas de colores y ante nuestros ojos cobra vida un ballet de colores.. Dan ganas de llegar hasta el final del camino para despedir el verano, recoger colchicum y espigar los últimos granos de trigo. Puede que el viento sople como un buey, pero en nuestras cabezas es el molino de los cuentos el que está ocupado: desde cabalgar por las nubes hasta el escondite del bosque, ¡el otoño nos reserva muchas sorpresas!

Aufführung mit Marion Motte und Loraine Ollagnier? ab 3 Jahren

Es knirscht unter unseren Schuhen, es pfeift in unseren Ohren! Der Wind trägt die bunten Blätter davon und vor unseren Augen erwacht ein Farbenballett zum Leben? Das weckt unsere Lust, bis zum Ende des Weges zu gehen, um dem Sommer Lebewohl zu sagen, Akeleien zu pflücken und ein paar letzte Weizenkörner zu sammeln. Der Wind mag noch so stark wehen, in unseren Köpfen dreht sich die Geschichtenmühle: Auf dem Rücken der Wolken reiten und im Wald verstecken – der Herbst hält viele Überraschungen bereit!

