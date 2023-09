Concert « Ensemble viva la musica » médiathèque La Ferté Macé, 21 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Concert de l’ensemble musical « Viva la musica » suivi d’un moment d’échange et d’une présentation des instruments..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 . .

médiathèque rue St Denis

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Concert by the « Viva la musica » musical ensemble, followed by a discussion and presentation of instruments.

Concierto del conjunto musical « Viva la música », seguido de un coloquio y una presentación de los instrumentos.

Konzert des Musikensembles « Viva la musica » mit anschließendem Austausch und Vorstellung der Instrumente.

