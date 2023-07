Atelier rencontre « Histoires et illustrations » avec Alain Chiche médiathèque La Ferté Macé, 13 juillet 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Rejoignez Alain Chiche pour une séance créative où vous pourrez laisser votre imagination s’envoler et exprimer vos pensées les plus profondes à travers des mots et des illustrations qui donneront vie à vos poèmes.

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 12:30:00. .

médiathèque

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Join Alain Chiche for a creative session where you can let your imagination soar and express your deepest thoughts through words and illustrations that will bring your poems to life

Únase a Alain Chiche en una sesión creativa en la que podrá dejar volar su imaginación y expresar sus pensamientos más profundos a través de palabras e ilustraciones que darán vida a sus poemas

Begleiten Sie Alain Chiche zu einer kreativen Sitzung, in der Sie Ihre Fantasie beflügeln und Ihre tiefsten Gedanken in Worten und Illustrationen ausdrücken können, die Ihre Gedichte zum Leben erwecken

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité