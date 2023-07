Exposition « poterie sculpter la lumière » médiathèque La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Exposition de poterie des élèves de Perrine Lemée

aux horaires de la médiathèque.

Vendredi 2023-07-06 fin : 2023-09-12

médiathèque

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Pottery exhibition by Perrine Lemée’s students

during library opening hours Exposición de cerámica de los alumnos de Perrine Lemée

durante el horario de apertura de la biblioteca Töpfereiausstellung der Schülerinnen und Schüler von Perrine Lemée

