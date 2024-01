Mardi Gras Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge, mardi 27 février 2024.

Mardi Gras Profitons des vacances pour fêter Mardi Gras (en plusieurs fois !!!) 27 février – 7 mars Médiathèque La Fabrique sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:00:00+01:00 – 2024-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T14:00:00+01:00 – 2024-03-07T17:00:00+01:00

Pendant les vacances scolaires la médiathèque revisite mardi-gras :

atelier maquillage le 27 février,

atelier fabrique de masque le 29 février et le 5 mars

défilé de déguisements le 6 mars

et bien entendu un atelier fabrication et degustation de crêpes le 7 mars!

Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 618 818 »}] Gratuit

istock