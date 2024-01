Exposition Mission océan Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge, mardi 6 février 2024.

Exposition Mission océan Explore les océans et découvre comment les protéger 6 février – 8 mars Médiathèque La Fabrique gratuit

Cette exposition permet de découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels. On découvre aussi le portrait de plusieurs animaux marins (qui ils sont, où ils vivent, pourquoi il faut les protéger…) et le portrait des déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans. L’exposition répond à de nombreuses questions : D’où proviennent ces déchets ? Quel est leur impact sur l’eau et la vie océanique ? Comment lutter contre ce problème à l’échelle globale ? Quels éco gestes peut-on mettre en place pour réduire, recycler et revaloriser nos déchets ? Cette exposition est accompagnée de jeux de société. Une création des éditions Sloli.

Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr Gratuit

