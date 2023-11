Conférence Société Historique de Livarot : le Soldat Molinié Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Conférence Société Historique de Livarot : le Soldat Molinié Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge, 9 décembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Conférence Société Historique de Livarot : le Soldat Molinié Samedi 9 décembre, 10h30 Médiathèque La Fabrique gratuit Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}] Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00 Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque La Fabrique Adresse 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Ville Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados Lieu Ville Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge latitude longitude 49.008104;0.151172

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-d'auge/