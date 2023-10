FESTIVAL OZARTS : O Lake Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge FESTIVAL OZARTS : O Lake Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge, 25 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge. FESTIVAL OZARTS : O Lake Mercredi 25 octobre, 15h00 Médiathèque La Fabrique Gratuit, sans inscription Délivrant une poésie sonore authentique, le compositeur

Sylvain Texier nous emporte vers de nouveaux rivages, où

les mots se font oublier ; pour laisser place aux notes de

piano rassurantes et aux émotions vibrantes des machines.

Accompagné sur scène du musicien Gérald Crinon Rogez,

ils proposent un live sous forme de concerts aux casques

propices à l’intime. Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-livarot.fr »}] Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00 concert éléctro O-Lake-©-Thomas-Dillis-1 Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque La Fabrique Adresse 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Ville Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge latitude longitude 49.008104;0.151172

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-d'auge/