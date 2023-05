Il était une fois… Médiathèque La Fabrique, 11 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Il était une fois… 11 – 25 octobre, les mercredis Médiathèque La Fabrique gratuit/ sur inscription

Et si pour une fois on s’intéressait aux méchants des contes !

Viens les découvrir et créer un bricolage en lien avec le conte

Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

