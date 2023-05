La p’tite fabrique Médiathèque La Fabrique, 5 juillet 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

La p’tite fabrique 5 – 26 juillet, les mercredis Médiathèque La Fabrique gratuit/ sur inscription

En lien avec l’exposition sur les oiseaux découpe, asemble et colle et repars avec un oiseau automate, articulé et même marionnette selon les ateliers !

Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 618 818 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}] Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00

pixabay