Livarot-Pays-d'Auge Récré musicale Médiathèque La Fabrique, 10 mai 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Récré musicale Mercredi 10 mai, 10h00 Médiathèque La Fabrique gratuit Des comptines, des chansons, des sons. Mais aussi des instruments qui claquent, d’autres qui se frappent, des trucs bizarres et des bidules à bazar : venez écouter, chanter, danser, ça se passe par ici, ça se passe par là ! Les musiciens ont des instruments plein les poches et des trouvailles plein la caboche ! Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 618 818 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}] Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

