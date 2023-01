Exposition « Poèmes de braquets » Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Exposition « Poèmes de braquets » Médiathèque La Fabrique, 1 avril 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Exposition « Poèmes de braquets » 1 – 29 avril Médiathèque La Fabrique A l’occasion de la course Paris-Camembert, découvrez cette expo humouristique sur le thème du cyclisme mêlant poésie et dessin. Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ L’écrivain Jean-Baptiste Verrier et le dessinateur Pierre François Rault exposent une drôle de chose : des poèmes, dits « poèmes de braquets », illustrés de dessins qui réjouiront les amoureux de la course cycliste comme tous ceux qui ne sont montés qu’une seule fois, à reculons, sur une bicyclette. Ces poèmes sont le fruit d’un défi d’écriture à découvrir, mené durant le Tour de France 2021. Ils glissent le lecteur dans la peau de 23 spectateurs de la Grande Boucle, que ceux-là soient sur le bord de la route ou devant leur télévision.

