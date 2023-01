Morphing Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Morphing Médiathèque La Fabrique, 8 mars 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Morphing Mercredi 8 mars, 14h00 Médiathèque La Fabrique

sur inscription

Morphing photo! Vraiment simple! vite! Drôle! Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ A la mode dans les années 1990, l’effet de morphing ou morphose reste toujours surprenant lorsqu’un visage se transforme en un autre dans une petite animation. Prenez quelqu’un de votre famille en photo et transformez son visage en quelqu’un d’autre ou en animal.

2023-03-08T14:00:00+01:00

