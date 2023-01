Exposition Fernand Léger Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Exposition Fernand Léger Médiathèque La Fabrique, 1 mars 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Exposition Fernand Léger 1 – 28 mars Médiathèque La Fabrique

visite libre

Une exposition réalisée par les élèves du Collège de Livarot avec l’aide de plasticiens Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Aidés par les plasticiens , Hélène Messent et Hervé Sonnet, des élèves de 4ème du collège de Livarot ont réalisé 11 peintures sur châssis inspirées par l’œuvre de Fernand Léger. L’exposition présente également des panneaux retraçant la vie du peintre et l’évolution de sa peinture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T09:00:00+01:00

2023-03-28T18:00:00+02:00 le petit futé

