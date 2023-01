L’école des apprentis sorciers Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

L’école des apprentis sorciers Médiathèque La Fabrique, 14 février 2023, Livarot-Pays-d'Auge. L’école des apprentis sorciers 14 – 23 février Médiathèque La Fabrique

sur inscription

Devenez un apprenti sorcier à travers plusieurs épreuves, enquête, quiz, épreuve de lancer , chasse au trésor. Remportez des points en équipe pour votre maison ! Quelle maison gagnera ? Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Dans quelle maison suis-je, le Choixpeau déterminera la maison de l’enfant ensuite il réalisera le badge correspondant, il jouera ainsi pour la coupe des maisons. Plusieurs épreuves l’attendent, ses points seront ajoutés à sa maison, rejoins une équipe ou crée la tienne en route pour la victoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T14:00:00+01:00

2023-02-23T16:30:00+01:00 pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque La Fabrique Adresse 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

