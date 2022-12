Réalité virtuelle Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Réalité virtuelle Médiathèque La Fabrique, 1 février 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Réalité virtuelle Mercredi 1 février 2023, 14h00 Médiathèque La Fabrique

réservation conseillée

Cette animation vous permet d’essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition et ainsi de vivre des expériences vidéo ludiques en 3D . Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Viens jouer à Eagle Flight ! Ce jeu met en scène un aigle dans un Paris verdoyant et habité d’animaux. Le joueur incarne un aigle, né au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à une époque où les humains ont disparu et la végétation a repris ses droits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T14:00:00+01:00

2023-02-01T16:30:00+01:00 Pixabay

