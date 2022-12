Nuit de la lecture : Cluedo Géant Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Nuit de la lecture : Cluedo Géant Médiathèque La Fabrique, 19 janvier 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Nuit de la lecture : Cluedo Géant Jeudi 19 janvier 2023, 18h00 Médiathèque La Fabrique

sur inscription

Une meurtre a eu lieu à la médiathèque ! Aidez nous à trouver le coupable ! Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Un Cluedo grandeur nature est proposé aux amateurs du genre à la médiathèque avec la participation de la troupe des « Théâtreux de la Vie » . « Vous pourrez ​observer la scène de crime, découvrir des indices et interroger des suspects pour tenter de dénouer les intrigues et démasquer l’assassin »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T18:00:00+01:00

2023-01-19T20:00:00+01:00 Adobe Stock

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque La Fabrique Adresse 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Nuit de la lecture : Cluedo Géant Médiathèque La Fabrique 2023-01-19 was last modified: by Nuit de la lecture : Cluedo Géant Médiathèque La Fabrique Médiathèque La Fabrique 19 janvier 2023 Livarot-Pays-d'Auge Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados