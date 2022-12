Fabrication de Poupées tracas Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Fabrication de Poupées tracas Médiathèque La Fabrique, 18 janvier 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Fabrication de Poupées tracas Mercredi 18 janvier 2023, 10h30 Médiathèque La Fabrique

Au Guatemala, de petites poupées soulagent les peines : on les appelle les poupées-tracas. Elles sont offertes aux enfants qui parfois s’inquiètent et qui ont besoin de confier leurs peurs. Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Dans cet atelier nous proposons de créer avec les enfants des Poupées Tracas (ou « quitapenas ») elles sont nées au Guatemala et connues pour accompagner l’imaginaire des enfants vers la sérénité en les incitant à extérioriser leurs peurs et leurs soucis.

