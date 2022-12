Exposition « Joue avec Raymond » Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Exposition « Joue avec Raymond » Médiathèque La Fabrique, 9 décembre 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Exposition « Joue avec Raymond » 9 – 30 décembre Médiathèque La Fabrique

visite libre

Entrez dans l’univers d’Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond. Cette exposition en volume permet aux enfants d’entrer dans le monde du célèbre escargot par le jeu. Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ Cette exposition en volume permet aux enfants d’entrer dans le monde du célèbre escargot par la lecture, le jeu et le dessin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T09:00:00+01:00

2022-12-30T18:00:00+01:00 © MeMo

