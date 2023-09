Lecture musicale : le soldat désaccordé Médiathèque La FabriK Sauzé-Vaussais, 24 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Festival Terre de Lecture(s)

Lecture musicale : Le soldat désaccordé Roman de Gilles Marchand, Les forges de Vulcain, 2022.

Par Emmanuel Gross, violon et guitare Cigarbox, Gilles Marchand, lecture, kalimba, scie musicale et boîte à rythme.

Mardi 24 octobre à 18h30 à Sauzé Vaussais.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Médiathèque La FabriK Rue du Baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Terre de Lecture(s) Festival

Musical reading: Le soldat désaccordé Novel by Gilles Marchand, Les forges de Vulcain, 2022.

By Emmanuel Gross, violin and Cigarbox guitar, Gilles Marchand, reading, kalimba, musical saw and rhythm box.

Tuesday, October 24 at 6.30pm in Sauzé Vaussais

Festival Terre de Lecture(s)

Lectura musical: Le soldat désaccordé Novela de Gilles Marchand, Les forges de Vulcain, 2022.

Por Emmanuel Gross, violín y guitarra Cigarbox, Gilles Marchand, lectura, kalimba, sierra musical y caja de ritmos.

Martes 24 de octubre a las 18.30 h en Sauzé Vaussais

Festival Terre de Lecture(s)

Musikalische Lesung: Le soldat désaccordé Roman von Gilles Marchand, Les forges de Vulcain, 2022.

Von Emmanuel Gross, Violine und Cigarbox-Gitarre, Gilles Marchand, Lesung, Kalimba, Musiksäge und Rhythmusmaschine.

Dienstag, 24. Oktober um 18.30 Uhr in Sauzé Vaussais

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays Mellois