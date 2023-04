Exposition « Remarqu’Arbres » Médiathèque La FabriK, 4 avril 2023, Sauzé-Vaussais.

Exposition « Remarqu’Arbres »

Du 4 avril au 3 mai à la médiathèque La FabriK à Sauzé-Vaussais

Expo à deux voix photos/peintures

Dialogue graphique entre Anita Lucet-Parisot artiste peintre et Uriel Parisot jeune photographe

Expo visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Tout public..

Médiathèque La FabriK Rue du Baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition « Remarqu’Arbres

From April 4 to May 3 at the media library La FabriK in Sauzé-Vaussais

Exhibition with two voices photos / paintings

Graphic dialogue between Anita Lucet-Parisot painter and Uriel Parisot young photographer

Exhibition visible during the opening hours of the media library.

All public.

Exposición « Remarqu’Arbres

Del 4 de abril al 3 de mayo en la mediateca La FabriK de Sauzé-Vaussais

Exposición a dos voces, fotos y pinturas

Diálogo gráfico entre Anita Lucet-Parisot pintora y Uriel Parisot joven fotógrafo

Exposición visible durante el horario de apertura de la mediateca.

Abierta al público.

Ausstellung « Remarqu’Arbres » (Bemerkenswerte Bäume)

Vom 4. April bis zum 3. Mai in der Mediathek La FabriK in Sauzé-Vaussais

Ausstellung mit zwei Stimmen Fotos/Malerei

Grafischer Dialog zwischen der Malerin Anita Lucet-Parisot und dem jungen Fotografen Uriel Parisot

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

Für alle Altersgruppen.

