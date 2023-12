Soirée Nanar Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Soirée Nanar Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul, 26 janvier 2024, Marcq-en-Barœul. Soirée Nanar Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00 Ce film raconte l’histoire de Henry Howard, un scientifique chargé de mettre au point un sérum améliorant le corps humain. Malheureusement, l’expérience dérape et Henry se transforme en un hideux monstre violet qui court les fesses à l’air dans un décor issu d’une cinématique de jeu vidéo des années 90 (alors que le film date de 2012). Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « corderie@marcq-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}] Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Code postal 59700 Lieu Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Adresse 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Latitude 50.678406 Longitude 3.093336 latitude longitude 50.678406;3.093336

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/