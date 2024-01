Nos nouveaux clubs de lecture adultes Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul, samedi 20 janvier 2024.

Nos nouveaux clubs de lecture adultes Rencontre à La Corderie pour un nouveau club de lecture. Samedi 20 janvier, 10h30 Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Entrée libre

Début : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Vous aimez lire et avez envie de partager ce goût pour la lecture et vos coups de cœur littéraires

Vous aimeriez participer à un club de lecture ?

Le samedi 20 janvier 2024 de 10h30 à 12h, nous vous invitons à participer à une rencontre de lectrices et lecteurs au cours de laquelle vous pourrez vous inscrire à l’un des clubs suivants :

club de lecture sur la littérature générale (romans, policiers, historiques, biographies…)

club de lecture sur la littérature de l’imaginaire (Fantastique, Science-Fiction, Heroïc Fantasy…)

un « english book club »

Nous serons présents pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France