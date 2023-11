Lecteur poétique et musicale Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Lecteur poétique et musicale Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul, 9 décembre 2023, Marcq-en-Barœul. Lecteur poétique et musicale Samedi 9 décembre, 15h30 Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Entrée libre Recontre avec Falmarès autour de son recueil « Catalogue d’un exilé ». Suivie d’une lecture poétique et musicale par Falmarès et Franck Andrieux (acteur, metteur en scène) accompagnés par Christian Vasseur (guitare) qui fait dialoguer la poésie de Falmarès avec la poésie haïtienne. Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

