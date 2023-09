Sortir de chez soi : d’un pays à l’autre Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Sortir de chez soi : d'un pays à l'autre

Samedi 7 octobre, 10h00, 14h00

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul

Gratuit, sur inscription

10h Atelier de traduction du manga shojo Le cland des Poe de Moto Hagio, avec Miyako Slocombe, traductrice du japonais

14h Rencontre la magathèque idéale de Miyako : venez découvrir les mangas favoris de la traductrice.

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul
56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul
Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

corderie@marcq-en-baroeul.fr
03 20 81 87 45

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

Age min 12
Age max 99

