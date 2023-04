Le mois du pop-up Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Le mois du pop-up Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul, 2 mai 2023, Marcq-en-Barœul. Le mois du pop-up 2 – 27 mai Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Atelier sur inscription Le mois du pop-up Exposition Philippe UG Du mardi 2 mai au samedi 27 mai, galierie de la Corderie Atelier : fabrication de cartes pop-up Mercredi 3 mai à 14h30. À partir de 8 ans, sur inscription. Lecture : maxi-mordus spécial pop-up Mercredi 10 mais dès 4 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles Inauguration Venez découvrir le nouveau fond pop-up de la médiathèque. À parir du mercredi 10 mai Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://corderie.marcq-en-baroeul.fr/Default/SearchMinify/4ed30c0626ea031cce4076ab5ea32edc »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}, {« type »: « email », « value »: « corderie@marcq-en-baroeul.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T18:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00 Illustration Philippe UG

Détails Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Adresse 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/

Le mois du pop-up Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 2023-05-02 was last modified: by Le mois du pop-up Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 2 mai 2023 Marcq-en-Barœul Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord