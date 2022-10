Les Nuits des bibliothèques à Marcq en Baroeul Médiathèque La Corderie Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Entrée libre

La médiathèque restera ouverte au-delà de 18h pour vous proposer des animations autour du thème d’Utopia : la biodiversité, le développement durable. Médiathèque La Corderie MARCQ-EN-BAROEUL, 56 rue Albert Bailly Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France Nuit familiale orientée autour du jeu avec un ciné-quizz sur la nature A partir de 10 ans

Prévoir un smartphone ou une tablette espace de jeux collectifs, développement durable et local animé par les créateurs basés à Roubaix L’atelier Land-art « les secrets de Dame Nature » proposé par Florie Andrèges, spectacle et création collective L’Atelier Kencre propose un atelier sérigraphie et imprimera directement sur les vitres de La Corderie. Bar à tisane Atelier citrouille et potiron

