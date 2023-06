Courir : Regards croisés – Rencontre culture et sport Médiathèque La Canopée Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Courir : Regards croisés – Rencontre culture et sport Médiathèque La Canopée Paris, 23 juin 2023, Paris. Courir : Regards croisés – Rencontre culture et sport Vendredi 23 juin, 19h00 Médiathèque La Canopée À l’occasion de la Journée Olympique et Paralympique, le Mouffetard-CNMa s’associe avec la médiathèque La Canopée pour une mise en lumière sur le sport et ses valeurs, autour d’une rencontre entre un auteur, un athlète et un artiste. Trois voix pour nous parler de la course en compétition et des combats individuels et collectifs qui se jouent dans les foulées des grands sportifs. Une table ronde animée par Aladji Ba (athlète paralympique), Guillaume Lecamus (comédien-marionnettiste-metteur en scène) et François-Guillaume Lorrain (auteur) pour une discussion autour de la course à pied et de ses enjeux avec Nathalie Lacroix, en charge de Olympiade Culturelle au PUC.

Durée 1h. Évènement porté par Le Mouffetard-CNMa, dans le cadre du « Festival Formes Olympiques » porté et financé par la Ville de Paris et avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture pour l'Été Culturel 2023.

