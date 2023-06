Représentation Théâtrale – Bonnes nouvelles Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton La Bonneville-sur-Iton, 18 juillet 2023, La Bonneville-sur-Iton.

Représentation Théâtrale – Bonnes nouvelles Mardi 18 juillet, 20h00 Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton Gratuit grâce au soutien de l’Eté culturel et la complicité des communes.

La Compagnie File en scène organise un programme d’Eté : En Route ! mêlant spectacles et ateliers. Retrouvez la programmation complète sur le site de la compagnie :

https://www.filenscene.org/project/en-route/

Ici avec la complicité de la commune de La Bonneville-sur-Iton, vous êtes conviés à la réprésentation du spectacle Bonnes nouvelles.

Spectacle Tout Public / Théâtre et musique

Durée 60 min

Une famille d’artistes : la famille Banzoni. Une chanteuse, un accordéoniste et un clown. Nomades, ils voyagent dans le monde entier…

Leur métier : rapporter les bonnes nouvelles du monde aux habitants des villes ou villages qui se trouvent sur leur chemin et chez qui ils viennent poser leurs valises et leur caravane le temps de quelque jours…

Ce sont des artistes qui à travers leur musique, chansons ou poèmes, aiment donner du baume au cœur aux badauds dans leur quotidien en leur racontant des histoires vraies qui se passent non loin de chez eux, des histoires toujours joyeuses et pleines d’espoir

Ils sont là pour récolter des petits faits divers, des anecdotes rigolotes comme de grandes nouvelles….

Mais voilà, depuis des années, les spectateurs ne viennent plus car les nouvelles sont trop mauvaises, et puis aujourd’hui, un petit colibri a eu l’idée de changer les choses , à son echelle…. Et TOUT va pouvoir changer !

Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton 2 place de la République 27190 La Bonneville-sur-Iton La Bonneville-sur-Iton 27190 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0612897435 »}] [{« link »: « https://www.filenscene.org/project/en-route/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T20:00:00+02:00 – 2023-07-18T21:00:00+02:00

©CieFileEnScene/Cie CaVaAller