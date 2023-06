Atelier d’écriture Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton La Bonneville-sur-Iton La Bonneville-sur-Iton Catégories d’Évènement: Eure

La Bonneville-sur-Iton Atelier d’écriture Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton La Bonneville-sur-Iton, 8 juillet 2023, La Bonneville-sur-Iton. Atelier d’écriture Samedi 8 juillet, 13h30 Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton Gratuit grâce au soutien de l’Eté culturel et la complicité des communes. La Compagnie File en scène organise un programme d’Eté : En Route ! mêlant spectacles et ateliers. Retrouvez la programmation complète sur le site de la compagnie :

https://www.filenscene.org/project/en-route/ Ici avec la complicité de la commune de La Bonneville-sur-Iton, vous êtes conviés à un atelier d’écriture de 3H

Accompagné.e d’un artiste vous travaillerez des textes et récits. Révélez l’écrivain.e qui sommeille en vous.

Cet atelier est accessible aux familles, aux enfants accompagnés d’un adulte ainsi qu’aux jeunes et adultes jusqu’à 129 ans.

D'autres actions sont prévues sur la commune, une représentation du spectacle Bonnes nouvlles, des ateliers chansons. Médiathèque, la Bonneville-sur-Iton 2 place de la République 27190 La Bonneville-sur-Iton

2023-07-08T13:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00

