Atelier – Fresque du climat Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé, samedi 23 mars 2024.

Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

3h pour comprendre le défi climatique : une approche ludique et pédagogique pour s’approprier ce sujet !

Sans culpabiliser et par une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, la Fresque engage dans un échange constructif.

À l’issue de l’atelier, vous serez motivés et outillés pour agir à votre niveau.

Sur inscription.

.

Médiathèque Julien Gracq Place Benjamin Delessert

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Destination Pays Bigouden Sud