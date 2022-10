Jeux en tournée Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Vienne

Jeux en tournée Médiathèque Jules Verne, 18 novembre 2022, Usson-du-Poitou. Jeux en tournée Vendredi 18 novembre, 18h00 Médiathèque Jules Verne

Accès libre de 16h à 20h

Après midi jeux de société handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez partager un moment convivial autour des jeux de société

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:00:00+01:00

2022-11-18T21:00:00+01:00

