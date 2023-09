Alexandre Anizy à la médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Alexandre Anizy à la médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne Mondoubleau, 30 septembre 2023, Mondoubleau. Alexandre Anizy à la médiathèque Jules Verne Samedi 30 septembre, 10h30 Médiathèque Jules Verne Entrée libre Samedi 30 septembre à 10h30, la médiathèque Jules-Verne des Collines du Perche accueillera l’auteur Alexandre Anizy, habitant de la communauté de communes, pour la présentation de son ouvrage Uniterrien, publié aux éditions Abak en mai 2023. La rencontre sera suivie par une séance de dédicaces.

Avec ce livre, l’auteur a souhaité proposer une édition très soignée à ses futurs lecteurs. Alexandre Anizy a toutefois déjà diffusé ses textes dans une version numérique et compte, parmi ses ouvrages, les titres La tambouille et Lumières froides. Cet événement automnal permettra de renouer avec les rencontres de saison initiées en 2018 par la médiathèque, pour découvrir les auteurs présents sur le territoire local.

D’autres rencontres seront programmées dans les prochains mois. Médiathèque Jules Verne 1 place Saint-Denis, Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00 Anizy rencontre Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mondoubleau Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse 1 place Saint-Denis, Mondoubleau Ville Mondoubleau Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Médiathèque Jules Verne Mondoubleau latitude longitude 47.981658;0.89614

Médiathèque Jules Verne Mondoubleau Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondoubleau/