Atelier d’écriture Médiathèque Jules Mougin, 18 mars 2023, Pouancé. Atelier d’écriture Samedi 18 mars, 10h30 Médiathèque Jules Mougin tarif : 30 € les trois séances Ateliers d’écriture animés par Anne Lagaë et l’association Mille persil dans le cadre de la Semaine de la francophonie.

Restitution orale en public, affichage dans l’espace public et arbre à mots en bibliothèque.

tarif : 30 € les trois séances
A partir de 16 ans
Médiathèque Jules Mougin
4 boulevard de la Prévalaye
49420 Pouancé
bibliombree@ombreedanjou.fr
0241924821
0677448140

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

