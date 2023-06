Concert Note polyglottes Médiathèque Joseph Kessel Beauchamp, 1 juillet 2023, Beauchamp.

Concert Note polyglottes Samedi 1 juillet, 19h30 Médiathèque Joseph Kessel Sur réservation

Duo (chant et guitare) vous proposant un concert de chansons bilingues où sont repris des standards de jazz en anglais et des chansons brésiliennes en portugais, chaque chanson ayant un arrangement bilingue avec une partie en français. Le rythme, issu des racines africaines apportées par les esclaves, est le dénominateur commun de ces musiques sur les deux continents américains. Le concert est accompagné de courtes explications sur l’histoire et la vie du morceau à travers les compositeurs et les interprètes qui l’ont rendu célèbre.

Médiathèque Joseph Kessel 18 avenue du Général de Gaulle 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 40 45 81 https://ville-beauchamp.fr/ https://www.facebook.com/VilledeBeauchamp [{« type »: « phone », « value »: « 0130404529 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-beauchamp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00

