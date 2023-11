L’humanité à la recherche de ses origines : découvertes et questionnements à l’ère du JWST Médiathèque José Cabanis Toulouse, 27 février 2024, Toulouse.

Par Sylvie Vauclair, astrophysicienne, professeur émérite des universités, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

Depuis l’aube de l’humanité, les êtres humains ont cherché à comprendre le monde dans lequel ils vivent et à se situer par rapport à lui. La science et la technologie ont permis des avancées spectaculaires qui ont remis en cause les idées anciennes et bouleversé la représentation que l’humanité se fait d’elle-même face au cosmos. Après toutes les découvertes apportées par le télescope spatial Hubble, le JWST est un nouveau tremplin dans cette recherche de nos origines.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

2024-02-27

