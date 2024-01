Scroll – A.I. : Intelligence artificielle, de Steven Spielberg Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Scroll – A.I. : Intelligence artificielle, de Steven Spielberg Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 février 2024, Toulouse. Scroll – A.I. : Intelligence artificielle, de Steven Spielberg Dimanche 25 février 2024, 14h30 Médiathèque José Cabanis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00 Médiathèque José Cabanis, Grand auditorium Dans un futur proche où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables, les robots communément appelés les « mécas » font partie de la vie quotidienne des hommes. Les naissances étant sévèrement contingentées, le professeur Hobby souhaite créer un enfant robot capable de développer au contact des humains un vaste répertoire d’émotions, de désirs et de souvenirs. Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/scroll-a-i-intelligence-artificielle-de-steven-spielberg/ »}] Projection Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31500 Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse Latitude 43.610271 Longitude 1.455424 latitude longitude 43.610271;1.455424

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/