Scroll – Corps et jeu numérique Médiathèque José Cabanis Toulouse, 22 février 2024, Toulouse.

Ce workshop « Corps et jeu numérique » propose d’aborder de manière ludique et créative l’engagement corporel et réflexif du participant confronté à un environnement interactif par le biais d’une découverte conjointe sur son corps et le traitement instantané de l’image et de la musique. Fruit de quinze années de création et d’expériences pédagogiques menées par la compagnie K. Danse auprès des publics, le workshop propose une approche pédagogique nouvelle dans l’intégration corps et arts numériques. Il contient une séance introductive au sein du groupe, des ateliers de pratique en plusieurs phases, la création d’une mini performance, la participation à un spectacle de la compagnie, des retours d’expérience et des exemples vidéos. Il s’inscrit dans le cadre des activités proposées au sein de la plateforme transdisciplinaire Metabody_Toulouse.

Intervenant : Jean-Marc Matos, Compagnie K. Danse

En partenariat avec Gate22 et la compagnie K. Danse

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

