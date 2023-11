Les cinéphiles anonymes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les cinéphiles anonymes Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 février 2024, Toulouse. Les cinéphiles anonymes Samedi 17 février 2024, 15h00 Médiathèque José Cabanis Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? Les bibliothécaires vous proposent une rencontre autour du cinéma et vous invitent à échanger vos coups de cœur, ou à débattre de vos coups de griffe une fois par mois dans une ambiance conviviale et décomplexée ! Petit auditorium (3e étage) Samedi 17 février à 15h : avec la participation exceptionnelle de Simone Dompeyre, programmatrice du festival Traverse vidéo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/les-cinephiles-anonymes-4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Club de lecteurs Tout public

